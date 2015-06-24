Выборы нового президента РФС пройдут в сентябре

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Внеочередная конференция, на которой изберут нового президента Российского футбольного союза, состоится 2 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС, сообщает телеканал "Москва 24".

В ближайшее время определится перечень кандидатов на должность президента Российского футбольного союза.

Напомним, полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая.

Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Согласно уставу организации, исполнять обязанности президента будет первый вице-президент РФС Никита Симонян, а в течение трех месяцев должна быть назначена дата выборов нового главы.

При этом новый президент будет избран на короткий срок, так как в течение полугода после завершения Олимпийских игр, которые пройдут в августе 2016 года, РФС, как организации, представляющей летний вид спорта, будет необходимо провести очередные выборы президента.

Основным кандидатом на пост нового главы РФС является министр спорта России Виталий Мутко.

Напомним, Толстых был избран президентом РФС в сентябре 2012 года на внеочередной конференции организации. В борьбе за пост главы союза он обошел президента Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина, кандидатуру которого поддержали клубы.

Срок полномочий Толстых истекал осенью 2016 года. 14 мая стало известно, что Толстых вошел в список кандидатов на включение в состав комитетов и комиссий УЕФА.