23 ноября 2012, 15:45

"Зенит" подал апелляцию в Российский футбольный союз

Фото: ИТАР-ТАСС

"Зенит" подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. 22 ноября питерскому клубу присудили техническое поражение в матче против столичного "Динамо".

Кроме того, подано ходатайство на приостановление санкции, предписывающей проведение двух ближайших домашних матчей без зрителей, сообщается на официальном сайте ФК "Зенит".

Возможные сроки рассмотрения апелляции в сообщении не указаны.

Напомним, техническое поражение со счетом 0:3 было принято с формулировкой "за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами клуба, повлекшее прекращение матча". Кроме того, принято решение оштрафовать питерский клуб на 1 миллион 130 тысяч рублей.

Поводом к санкциям послужил инцидент во время футбольного матча "Динамо" – "Зенит" в Химках. Один из болельщиков бросил петарду в сторону вратаря Антона Шунина. Спортсмен получил ожог глаз и был госпитализирован.

