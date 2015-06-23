В среду объявят об отставке Фабио Капелло – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В среду исполняющий президента Российского футбольного союза Никита Симонян объявит об отставке главного тренера сборной России Фабио Капелло. Сторонам удалось договориться о размере компенсации за разрыв контракта, рассказал "Спорт-Экспрессу" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Если бы не договорились, была бы другая реакция у представителей Капелло. Раз они молчат, очевидно, что договорились о компенсации, которая устроит всех", – сказал Колосков.

Ранее M24.ru сообщало, что бизнесмен Алишер Усманов помог РФС рассчитаться с долгами по зарплате главного тренера сборной России Фабио Капелло.

Усманов уже кредитовал РФС на 400 миллионов рублей. Теперь, по словам бизнесмена, он выделил организации еще 300 миллионов рублей. При этом его компании разрабатывают возможность заключения спонсорского контракта с РФС. Предположительно, спонсором может выступить "Мегафон".

Общая сумма, которую предоставил РФС Усманов, покрывает всю задолженность РФС перед итальянским специалистом на сегодняшний день. Дальнейшие переговоры об условиях расторжения контракта с Капелло предстоит вести Виталию Мутко.

Согласно контракту итальянца, в случае одностороннего прекращения контракта по инициативе работодателя – Российского футбольного союза – Капелло должен будет получить 21,6 миллиона евро, то есть полную сумму договора (32,6 миллиона) минус уже выплаченную ему зарплату с 24 января 2014 года. Совокупный долг РФС оценивают в сумму от 1,4 до 2 миллиардов рублей.

Напомним, итальянским тренером недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.