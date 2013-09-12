Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2013, 14:15

Спорт

Генеральным директором РФС стал Андрей Соколов

Фото: ИТАР-ТАСС

Исполком Российского футбольного союза определился с именем генерального директора организации. Им стал бывший заместитель генерального директора-генерального секретаря организации Андрей Соколов. Об этом заявил президент РФС Николай Толстых.

Одним из пунктов повестки дня исполкома было утверждение нового генерального директора организации.

"Две недели назад была зарегистрирована новая редакция устава РФС, и там была предусмотрена должность гендиректора. Сегодня исполком утвердил в этом качестве Андрея Соколова", - цитирует Толстых портал "Чемпионат.com".


Сайты по теме


РФС Николай Толстых Андрей Соколов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика