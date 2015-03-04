Стюардам разрешат применять силу на футбольных матчах

Стюардам на стадионах могут разрешить применять силу во время матчей

Российский футбольный союз предлагает разрешить стюардам применять физическую силу на матчах Российской футбольной премьер-лиги. Таким образом, охранники смогут выводить с трибун болельщиков, нарушающих порядок, сообщает ТАСС.

"У стюардов на сегодняшний день нет права применять физическую силу. Мы выступаем с предложением наделить их таким правом", – рассказал начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев.

На сегодняшний день стюарды имеют право досматривать граждан при входе на стадионы, а также следить за соблюдением правил поведения на аренах. Однако "силовые" решения по-прежнему остаются прерогативой сотрудников полиции.

В апреле прошлого года министр спорта Виталий Мутко заявил, что в скором будущем полиция полностью уйдет со стадионов и будет заменена стюардами.

Стоит отметить, что болельщики относятся к стюардам гораздо более лояльно, чем к полиции. Так, на некоторых домашних матчах московского "Спартака" на фанатской трибуне порядок обеспечивали стюарды-добровольцы.