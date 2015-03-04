Форма поиска по сайту

04 марта 2015, 13:55

Спорт

Стюардам разрешат применять силу на футбольных матчах

Российский футбольный союз предлагает разрешить стюардам применять физическую силу на матчах Российской футбольной премьер-лиги. Таким образом, охранники смогут выводить с трибун болельщиков, нарушающих порядок, сообщает ТАСС.

"У стюардов на сегодняшний день нет права применять физическую силу. Мы выступаем с предложением наделить их таким правом", – рассказал начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев.

На сегодняшний день стюарды имеют право досматривать граждан при входе на стадионы, а также следить за соблюдением правил поведения на аренах. Однако "силовые" решения по-прежнему остаются прерогативой сотрудников полиции.

В апреле прошлого года министр спорта Виталий Мутко заявил, что в скором будущем полиция полностью уйдет со стадионов и будет заменена стюардами.

Стоит отметить, что болельщики относятся к стюардам гораздо более лояльно, чем к полиции. Так, на некоторых домашних матчах московского "Спартака" на фанатской трибуне порядок обеспечивали стюарды-добровольцы.

