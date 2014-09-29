Московское "Торпедо" проиграло "Рубину" в Казани

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Торпедо" в выездном матче Российской футбольной премьер-лиги уступило "Рубину". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу казанского клуба.

Первый гол в этой встрече был забит на 15-й минуте. С пенальти, назначенного за снос Резиуана Мирзова, отличился Далибор Стеванович.

"Рубину" удалось отыграться в середине второго тайма, Карлос Эдуардо замкнул фланговый прострел.

За три минуты до конца основного времени матча "Рубину" удалось вырвать победу. Поcле подачи с углового Благо Георгиев послал мяч в сетку ворот "Торпедо".

Таким образом, "черно-белые" с 4 очками остаются на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ.