"Анжи" стал самым прибыльным футбольным клубом России

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Футбольный клуб "Анжи" из Махачкалы стал самой прибыльной командой в России за 2014 год. Прибыль владельца коллектива – бизнесмена Сулеймана Керимова - составила 4,2 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс".
Ситуация уникальна еще и тем, что "Анжи" получил сверхприбыль в тот год, когда он не входил в элиту российского футбола. Коллектив из Дагестана провел прошедший сезон в ФНЛ, втором по силе дивизионе страны.
Основной статьей доходов стала продажа титулованных футболистов в другие команды после смены вектора развития "Анжи". Именно этот шаг позволил "Анжи" остаться в плюсе.
На другом полюсе находится столичное "Динамо", которое является самым убыточным спортивным клубом страны. Дефицит бюджета "бело-голубых" за три года составил 257 миллионов евро. При этом расходы на покупку игроков и премиальные только росли.
В итоге ситуацией заинтересовался УЕФА, который запретил московскому клубу участвовать в еврокубках за нарушение принципа "финансового fair-play".
Напомним, финансовый fair-play действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. Иными словами, они должны подтвердить, что у них оплачены все счета.
С сезона 2013/14 годов клубы также должны подтверждать свою безубыточность – то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают. Кроме того, УЕФА создал Инстанцию по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая каждый год проверяет показатели всех клубов за последние два года. Начиная с сезона 2014/15 ИФКК изучает данные за последние три года.