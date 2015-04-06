Женщин и детей не пустят на матчи без зрителей

Фото: ТАСС

Женщины и дети не смогут посещать матчи, полностью закрытые для посещения зрителей. Таким образом, единственными "зрителями" на этих поединках останутся журналисты, сообщил ТАСС председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

По его словам, существующий регламент не допускает каких-либо исключений в том случае, если поединок проводится полностью при пустых трибунах.

Ранее президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, что РФС рассматривает возможность допуска женщин и детей на закрытые от фанатов трибуны.

На сегодняшний день последним клубом, который был наказан проведением матчей без зрителей, стало московское "Торпедо". "Автозаводцы" были наказаны за поведение собственных фанатов во время матча с санкт-петербургским "Зенитом".

Болельщики на протяжении всей встречи оскорбляли форварда гостей Халка, а также скандировали нецензурные лозунги. За это клубу придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей. Без зрителей "Торпедо" останется в матчах с "Тереком" и ЦСКА.