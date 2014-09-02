Московское "Торпедо" подписало контракт с Виейра

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Нападающий португальской "Браги" Уго Виейра продолжит свою карьеру в московском "Торпедо". Контракт с форвардом рассчитан на два сезона, сообщает официальный сайт "черно-белых".

В минувшем сезоне Виейра выступал в "Жил Висенте" на правах аренды и забил 3 гола в 14 играх.

Отметим, "Торпедо" серьезно укрепило состав для достижения главной цели на сезон - сохранить прописку в премьер-лиге. За автозаводцев будут выступать Кирилл Комбаров и Динияр Билялетдинов.

В настоящее время "Торпедо" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги с 4 очками.