"Ъ-Власть": В чем необычность проекта Универсиады

На универсиадном положении

Стартовавшая 6 июля Универсиада в Казани – один из вереницы инфраструктурных мегапроектов вроде саммита АТЭС или зимней Олимпиады-2014 – обойдется в 228 млрд руб. Правда, в отличие от строек во Владивостоке и Сочи коррупционных скандалов при возведении объектов Универсиады не было. Вдобавок власти Татарстана уже нашли эффективное применение всем объектам после окончания соревнований. "Власть" решила разобраться, чем вызвана эта аномалия.

"Мы же не проели эти деньги"

В преддверии открытия Универсиады-2013 президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, почему республика решила провести спортивный праздник, какой опыт приобрела и собирается ли еще подавать заявки на проведение масштабных мероприятий.

"Сказать, что все было гладко, я не могу"

Мэр Казани Ильсур Метшин объяснил, зачем Татарстан подписался на проведение Универсиады и как построенные объекты будут использоваться в дальнейшем.

"Никто из учителей кровлю не клал"

Гендиректор АНО "Исполнительная дирекция "Казань-2013"" Владимир Леонов рассказал о расходах на проведение Универсиады и выгодах от нее.

Академический роспуск

Внезапная реформа Российской академии наук, объявленная министром образования Дмитрием Ливановым, вызвала острый кризис. Ученые критикуют власть, оппозиционные партии грозят объявить импичмент правительству, а Госдума в ускоренном темпе принимает законопроект, который определит правила управления имуществом на 260 млрд руб. и 6 млн гектаров земельных угодий. "Власть" выяснила, кто и зачем продвигает проект реформы.

Мэра пресечение

Задержание одного из самых известных российских мэров, главы Ярославля Евгения Урлашова, породило волну взаимных обвинений. Оппоненты указывают на преступления мэра, сторонники говорят о политическом заказе. Правила игры на политическом рынке становятся все менее определенными.

Раздувание Штатами

США и Китай вступили в борьбу за доминирование в торговле Азиатско-Тихоокеанского региона. Главный инструмент противостояния – создание конкурирующих торговых зон. Россия пока так и не определилась, с какой из двух соперничающих сторон она хочет объединяться.

Курс на снижение

В последнее время курс рубля на российском валютном рынке быстро падает. Обозреватель "Власти" Сергей Минаев обращает внимание на то, что с валютами всех развивающихся стран сейчас происходит то же самое, и это является свидетельством продолжения мирового финансового кризиса.

Важнейшая из искусств

Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о том, что директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова уходит с поста директора на должность президента, что бы это ни значило. Управлять Пушкинским будет Марина Лошак. Корреспондент "Власти" Валентин Дьяконов расстается с прошлым в некотором недоумении.

"Многое из того, что сейчас появляется на выставках, – это не искусство"

Одно из своих последних интервью в должности директора ГМИИ Ирина Антонова дала корреспонденту "Власти" Юрию Яроцкому. В нем она рассказала о проекте Музея нового западного искусства, о том, есть ли место современному искусству на выставках ГМИИ, – но не о своей грядущей отставке.

Все материалы журнала "Коммерсантъ-Власть"