Ремонт после аварии на Пятницкой улице завершат до вечера

Фото: M24.ru

Ремонтные работы на Пятницкой улице планируется завершить до конца дня, сообщили M24.ru в пресс-службе "Мосводоканала".

Авария на трубопроводе произошла в ночь на 3 октября. Собеседник M24.ru уточнил, что в районе дома 5, строение 1 по Пятницкой улице произошло повреждение чугунной трубы диаметром 350 мм, уложенной здесь еще в 1959 году.

Сигнал о происшествии поступил около 2.30 ночи, спустя час специалистам удалось локализовать повреждение.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты "Мосводоканала".

Ранее сообщалось, что улица закрыта для движения транспорта в обе стороны, ГИБДД просит выбирать маршруты объезда, сообщает департамент транспорта.