Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" станет самым масштабным новогодним проектом в мире, сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы Сергей Собянин.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, на Манежной площади установят 17-метровый новогодний шар, который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, передает корреспондент m24.ru.

Шар станет самым заметным арт-объектом фестиваля. Он состоит из 23 тысяч маленьких шариков, светильников Led Balls, программируемых на выполнение разных мультимедийных сценариев – "Снегопад", "Северное сияние", "Вьюга" и других.

Новый год в Москве: Главные маршруты

"Путешествие в Рождество" пройдет с 18 декабря по 10 января, а параллельно с ним состоится фестиваль "Рождественский свет". В его рамках центральные улицы украсят световыми объектами, тоннелями и гирляндами. Всего загорятся более двух тысяч световых гирлянд, а на 9 площадках установят огромные светящиеся цифры "2016".

Девиз фестиваля "Не бойтесь мечтать, мечты имеют свойство сбываться". Всего в городе разместятся 38 площадок, в том числе 27 – в центральной части города.

"В этом году "Путешествие в Рождество" – это крупнейшее новогоднее мероприятие. В нем участвуют 12 стран. В столице организуют более 400 ярмарочных шале на 38 площадках", – отметил Сергей Собянин.

Немерюк добавил, что на портале мэра и правительства Москвы mos.ru есть специальный раздел, посвященный Новому году в Москве. Там можно ознакомиться с подробным списком мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества.