"Вечерняя Москва": вторник, 31 июля 2012 года

Город подал в суд на группу ГАЗ за неисправные кондиционеры

Столичный департамент транспорта подал в суд на предприятия группы ГАЗ - Ликинский автобусный завод и ООО "Русские автобусы". Группа ГАЗ выиграла в мае 2011 года тендеры на поставку Москве 2 тыс. 70 автобусов. До конца того же года, согласно контракту, Москва должна была получить свои машины, однако сроки были сорваны. К тому же у автобусов оказались неисправным кондиционеры. Сумма претензий превысила 260 млн. рублей по обеим статьям.

Талоны техосмотра уходят в прошлое

Вчера вступили в силу поправки в закон о техосмотре и об ОСАГО, которые избавят добросовестных водителей от необходимости получать талоны ТО. Владельцам автомобилей, которые регулярно проходят техническое обслуживание в сертифицированных автоцентрах, будет достаточно иметь специальную карту.

Pussy Riot не признали вину

Вчера в Хамовническом суде прошло первое слушание по скандальному делу Pussy Riot. Еще до оглашения обвинительного заключения девушки передали своему адвокату Виолетте Волковой тексты речей, где не признают вины, но просят прощения у верующих за невольное оскорбление, назвав свою выходку в храме "этической ошибкой".

На северо-западе столицы появится парк развлечений

История парка развлечений в Мневниковской пойме, длящаяся уже больше полувека, близится к завершению. Заработает парк, возможно, уже через несколько лет. А пока жюри Архитектурно-ландшафтного конкурса подвело итоги и наградило победителей. Ими стали пять авторских коллективов: один из Германии и четыре из России.

Юбилей Народной артистке СССР Эдиты Пьехе

Сегодня двойной юбилей отмечает народная артистка СССР Эдита Пьеха: 75 лет жизни и 55 лет сценической деятельности. Певице нечего скрывать свой возраст: выглядит и поет она прекрасно. Юбилейный день артистка проведет вместе с поклонниками на сцене петербургского зала "Октябрьский", представив программу "Песня — жизнь моя". А накануне юбилея Пьеха ответила на 55 вопросов "Вечерки".

"Вечерняя Москва", четверг, 26 июля