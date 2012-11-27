Time включил Pussy Riot в список номинантов "Человек года"

Pussy Riot номинированы на премию "Человек года" по версии TIME

Участницы панк-группы Pussy Riot, осужденные за скандальную акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, включены в список кандидатов на присуждение номинации "Человек года" по версии журнала Time.

"В год, когда многие голоса в защиту свободы и инакомыслия были жестоко подавлены, участницы феминистской панк-группы Pussy Riot заплатили поистине несоразмерную цену за провокационное выражение своих политических взглядов", — поясняет журнал.

В ходе голосования на сайте издания с выбором редколлегии согласились только 34 процента читателей. Подавляющее большинство — 66 процентов — высказались категорически против включения Pussy Riot в список номинантов. В него также попали три президента (Барак Обама, Мухаммед Мурси и Башар Асад), госсекретарь США Хиллари Клинтон, пловец-олимпиец Майкл Фелпс и другие.

В 2011 году журнал назвал "человеком года" коллективный образ протестующего, вышедшего на улицу в знак несогласия с властями. В 2007 году "человеком года" Time признал президента России Владимира Путина.

Традиционно победителя в номинации "Человек года" определяют редакционная коллегия и читатели американского издания.