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Культура

25 июля 2012, 20:20

Стинг поддержал девушек из панк-группы Pussy Riot

Pussy Riot концерты музыканты

ИТАР-ТАСС

Известный рок-музыкант Стинг, который в эту среду выступит в столице, призвал власти освободить Pussy Riot, сообщает сайт Amnesty International.

«Инакомыслие – законное и неотъемлемое право для любой демократии, и современные политики должны признать этот факт с терпимостью. Чувство меры и чувство юмора – признак силы, а не слабости. Конечно, российские власти откажутся от ложных обвинений и позволят женщинам, этим артисткам, вернуться к их жизни и детям», - сказал музыкант.

Стинг уже не первый музыкант, который поддержал девушек из панк-группы. Музыканты из группы Red Hot Chili Peppers после своего московского концерта передали мужу одной из участниц группы Петру Верзилову письма в поддержку Pussy Riot.

Группа Anti-Flag организует в Берлине благотворительный концерт в поддержку заключенных под стражу девушек. До этого они записали кавер-версию песни "Богородица, Путина прогони". Немецкая команда Refused на фестивале "Rock Am Ring" нанесла лозунг "Free Pussy Riot" на свою барабанную установку. Письмо девушкам также написал вокалист британской группы Franz Ferdinand Алекс Капранос.

Напомним, что участницы группы были арестованы после панк-молебна «Богородица, Путина прогони!» в Храме Христа Спасителя.

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