Моральный вред от Pussy Riot россияне оценили в 30 тысяч рублей

Pussy Riot в Храме Христа Спасителя/ИТАР-ТАСС

6 сентября Кунцевский суд Москвы проведет досудебную подготовку по гражданским искам о компенсации морального вреда к участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Даньшову.

"Один иск поступил от жителя Новосибирска Ивана Красницкого, второй - от жителя Бердска Юрия Задоя. Обоих оскорбили действия Pussy Riot, они просят компенсировать причиненный моральный вред", - сказала Даньшова.

Пострадавшие просят компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Заседание, согласно закону, пройдет в закрытом режиме. Всего в производстве суда находятся три подобных иска. Еще один, от жительницы Новосибирска, будет рассмотрен 7 сентября.

Напомним, в феврале 2012 активистки панк-группы Pussy Riot группы устроили в храме Христа Спасителя так называемый "панк-молебен" - исполнили песню "Богородица, Путина прогони". В отношении активисток возбудили дело. Процесс над участницами панк-группы длился несколько месяцев. 17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил Надежду Толоконникову, Марию Алёхину и Екатерину Самуцевич к 2 годам колонии общего режима.