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Происшествия

20 августа 2012, 14:58

Полиция ищет оставшихся на свободе участниц Pussy Riot

Pussy Riot уголовные дела суды

ИТАР-ТАСС

В отношении остающихся на свободе вокалисток панк-группы Pussy Riot, личности которых пока не установлены, возбуждено уголовное дело.

Новое дело выделено в отдельное производство, сейчас ведется розыск подозреваемых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Как уточнили в главке, речь идет еще о нескольких девушках.

Российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot была создана в августе 2011 года и состоит из нескольких участниц, выступающих под псевдонимами. На выступлениях и при общении с прессой участницы группы носят закрывающие лица вязаные балаклавы, яркие платья и цветные колготки.

Свои выступления участницы группы проводят в формате несанкционированных акций. "Площадкой" для выступления у Pussy Riot становились станции московского метро, крыши троллейбусов, крыша следственного изолятора полиции, Красная площадь и храм Христа Спасителя.

Последнее выступление закончилось большим скандалом и обернулось тюремным сроком для трех участниц группы. 21 февраля 2012 года девушки устроили в храме Христа Спасителя в Москве так называемый "панк-молебен". Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил Надежду Толоконникову, Марию Алёхину и Екатерину Самуцевич к 2 годам колонии общего режима.

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