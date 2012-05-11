Мосгорсуд счел законным продление ареста участницам Pussy Riot

В суде 11 мая рассмотривалась жалоба на продление срока ареста девушкам, которые обвиняются в хулиганстве в Храме Христа Спасителя. Суд счел решение о продлении срока законным.

Накануне в социальных сетях в интернете распространялись призывы собраться у здания городского суда к 14:00 для проведения акции в поддержку участниц скандальной группы Pussy Riot. Однако к зданию Мосгорсуда никто не пришел.

К залу суда пришла лишь немногочисленная группа православных активистов. Три человека с белыми ленточками на одежде прошли в зал заседаний, где будет рассматриваться жалоба арестованных. Обстановка спокойная, меры безопасности у Мосгорсуда были заранее усилены, на территории дежурят два автобуса полиции, передает сайт "Вести.ру".

Ранее Таганский суд Москвы продлил Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич срок ареста и срок предварительного следствия по делу до 24 июня. Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Пять девушек, называющих себя "группой Pussy Riot", в феврале устроили эпатажную акцию в Храме Христа Спасителя в Москве. Выложенный в интернете видеоролик с их выступлением вызвал большой общественный резонанс.