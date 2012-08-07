Прокурор требует для участниц Pussy Riot три года колонии

Гособвинение потребовало для участниц группы Pussy Riot по три года колонии общего режима. По данным следствия, акция носила не политический характер, как об этом заявили подсудимые, а была направлена именно на оскорбление православных верующих

Прокурор требует для участниц панк-группы Pussy Riot три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РИА Новости. По его словам, подсудимые совершили хулиганство по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Им грозит до семи лет тюрьмы.

При назначении наказания, отметил представитель гособвинения, следует учесть общественный резонанс, вызванный действиями девушек. Храм Христа Спасителя является символом веры граждан. Действия девушек общество признает греховными. Адвокат потерпевших Лариса Павлова полностью поддержала позицию прокурора. Она считает вину подсудимых доказанной.

Напомним, участницы скандальной панк-группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Прокуратура считает, что участницы группы Pussy Riot "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства", "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".