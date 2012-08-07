Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07 августа 2012, 13:45

Прокурор требует для участниц Pussy Riot три года колонии

Pussy Riot Хамовнический суд суды

Гособвинение потребовало для участниц группы Pussy Riot по три года колонии общего режима. По данным следствия, акция носила не политический характер, как об этом заявили подсудимые, а была направлена именно на оскорбление православных верующих

Прокурор требует для участниц панк-группы Pussy Riot три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РИА Новости. По его словам, подсудимые совершили хулиганство по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Им грозит до семи лет тюрьмы.

При назначении наказания, отметил представитель гособвинения, следует учесть общественный резонанс, вызванный действиями девушек. Храм Христа Спасителя является символом веры граждан. Действия девушек общество признает греховными. Адвокат потерпевших Лариса Павлова полностью поддержала позицию прокурора. Она считает вину подсудимых доказанной.

Напомним, участницы скандальной панк-группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Прокуратура считает, что участницы группы Pussy Riot "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства", "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".

Сюжет: Дело Pussy Riot

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать