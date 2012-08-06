"Коммерсантъ": понедельник, 6 августа 2012 года

Премьер-министру открыли глаза на бюджет

"Открытое правительство" предлагает закупать учебники, а не танки

Завершение процесса бюджетных проектировок на 2013–2015 годы наконец вызвало открытый конфликт "Открытого правительства" и официального: в пятницу Дмитрий Медведев принял группу экспертов во главе с ректором ГУ-ВШЭ Ярославом Кузьминовым, протестующих против недофинансирования в бюджете здравоохранения, образования и дорожного строительства. Фактически в августе 2012 года речь идет о конкуренции за возможные допдоходы бюджета ВПК, социальной сферы и пенсионной системы — этих денег в лучшем случае хватит на две цели из трех, недовольства же хватит на всех.

Дмитрий Бутрин, "Ъ"

Александр Ткачев указал казакам на Кавказ

Правоохранительная инициатива краснодарского губернатора может привести к межнациональным столкновениям

Набирает обороты скандал, вызванный заявлением главы Краснодарского края Александра Ткачева о намерении силами казачьих дружин выдавить из края выходцев с Кавказа. Дружины начнут действовать с 1 сентября этого года, а на их содержание из бюджета края будет выделено 650 млн рублей. Представители кавказских диаспор считают, что инициатива господина Ткачева может привести к межнациональным столкновениям, и призывают федеральные власти сместить "зарвавшегося" чиновника. Юристы отмечают, что инициатива противоречит Конституции, а Общественная палата РФ намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание губернатора на предмет разжигания межнациональной розни.

Анна Перова, "Ъ"

Новые партии стеснены в средствах

Деньги есть только у "Российского общенародного союза"

Центризбирком (ЦИК) обнародовал сведения о поступлении и расходовании средств 19 политических партий, из которых 12 — новые. Самой обеспеченной партией по итогам второго квартала 2012 года с "доходом" 1,083 млрд рублей осталась "Единая Россия". А из новых партий, зарегистрированных после либерализации партийного законодательства, похвастаться наличием партийной кассы может только Российский общенародный союз Сергея Бабурина.

Дарья Мартыщук, "Ъ"

Комитет гражданских инициатив приступил к политзанятиям

На смену "Открытой России" Михаила Ходорковского пришла "Школа новой власти" Алексея Кудрина

Комитет гражданских инициатив (КГИ), возглавляемый экс-министром финансов Алексеем Кудриным, запустил в минувшие выходные один из своих проектов —"Школу новой власти". Участникам мероприятие напомнило занятия, которые прежде устраивал фонд "Открытая Россия", учрежденный Михаилом Ходорковским. В экспертном сообществе не исключают, что проект КГИ может стать эффективным в условиях, когда схожие "школы", давно действующие в стране, станут в ближайшие месяцы называться "иностранными агентами".

Виктор Хамраев, "Ъ"

Журналисты осваивают жанр жалобы

Главе ФССП пишут из суда над Pussy Riot

Группа журналистов, освещающая процесс над участницами панк-группы Pussy Riot, направила письмо руководителю Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артуру Парфенчикову с жалобой на поведение приставов во время суда. Очередное заседание Хамовнического суда по этому делу должно пройти сегодня, журналисты рассчитывают на оперативную реакцию ФССП, федеральная служба обещает разобраться.

Олег Кашин, "Ъ"

Деньги на железную дорогу пошли в дело

Подрядчиков "Газпромтранса" обвинили в хищениях

Тверской суд Москвы вынес первый приговор по громкому делу о хищении в 2009–2010 годах 843 млн рублей, выделенных "Газпромтрансом" на прокладку железной дороги на полуострове Ямал. 30-летний гендиректор одного из подрядчиков ООО "Сигма" Михаил Черепанов получил пять лет колонии общего режима. Расследование в отношении других фигурантов еще не завершено.

Юрий Сенаторов, "Ъ"

"Закон Магнитского" обрел самостоятельную силу

Он может быть принят и без отмены поправки Джексона-Вэника

Как и предсказывал “Ъ”, Конгресс США отложил отмену поправки Джексона-Вэника с одновременным принятием "закона Магнитского". В этой ситуации источники “Ъ” в Конгрессе не исключают, что законодатели могут осенью одобрить лишь не вызывающий споров "закон Магнитского", а отмену дискриминационной поправки отложить на неопределенное время. Это грозит окончательно добить "перезагрузку" — главное достижение Барака Обамы в отношениях с Россией.

Кирилл Белянинов, Елена Черненко, "Ъ"