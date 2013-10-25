Форма поиска по сайту

25 октября 2013, 15:27

Подмосковные власти намерены модернизировать Водоканал

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство ЖКХ Московской области намерено в ближайшее время модернизировать подмосковный Водоканал.

Предполагается, что изменения коснутся не только коммунальных объектов, но и будут направлены на увеличение собираемости платежей, снижение задолженности за газ и электроэнергию, а также на привлечение инвестиций для модернизации и развития предприятия.

"Водоканал в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства, но предстоит еще многое сделать для обеспечения жителей Подмосковья качественными коммунальными услугами", - заявил министр ЖКХ Павел Жданов на обсуждении стратегии развития Водоканала.

Напомним, что ОАО "Водоканал Московской области" осуществляет тепло-водоснабжение и водоотведение ряда районов и городских поселений Подмосковья.

Правительство Московской области вода газ Водоканал модернизация отопление мо

