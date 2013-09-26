Джастин Тимберлейк выпустил альбом The 20/20 Experience: 2 of 2

Фото: justintimberlake.com

В свет вышел четвертый студийный альбом поп-певца и актера Джастина Тимберлейка The 20/20 Experience: 2 of 2. Релиз пластинки состоялся на лейбле RCA. Купить альбом можно будет начиная с 30 сентября. Сейчас можно сделать предзаказ на iTunes.

Пластинка, в которую входят 11 треков, является продолжением альбома The 20/20 Experience, выпущенного в марте этого года. Основным синглом, представленным в июле, стала композиция Take Back The Night, на которую уже снят одноименный клип.

Название альбома Тимберлейк объяснил тем, что сначала он выпустит 10 песен, а потом еще 10.

Вместе с новым альбомом The 20/20 Experience: 2 of 2 выйдет бокс The 20/20 Experience: The Complete Experience с обеими частями.

Стоит отметить, что предыдущий альбом FutureSex / LoveSounds вышел семь лет назад, в 2006 году. После окончания мирового турне в поддержку альбома Тимберлейк взял перерыв в музыке и с головой ушел в киноиндустрию.

В июне 2011 года он вместе с Specific Media Group приобрел за 35 миллионов долларов соцсеть Myspace.