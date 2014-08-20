К юбилею атомных испытаний на ВДНХ покажут интерактивный пульт управления бомбой

Фото: vk.com/event69595298

К 65-летию со дня испытаний первого советского атомного заряда в павильоне Политехнического музея на ВДНХ появится интерактивный макет пульта, управлявшего запуском бомбы. Необычную инсталляцию создали к юбилею испытаний специалисты "Росатома".

Как сообщила пресс-служба "Информационного центра атомной отрасли", уникальный мультимедийный объект появится в павильоне 26 на территории ВДНХ 30 августа. Макет пульта управления атомной бомбой РДС-1 станет частью экспозиции Политехнического музея "Россия делает сама", которая работает в 26-м павильоне с 24 апреля.

Оказавшись "за пультом", посетители выставки вместо измерительных приборов увидят фотографии, кинохронику испытаний советской атомной бомбы и архивные документы, которые были рассекречены совсем недавно.

История вопроса Именно буквенное обозначение первой атомной бомбы дало название выставке: хотя аббревиатура "РДС-1" расшифровывалась как "реактивный двигатель специальный", разработчики и испытатели предпочитали расшифровать ее по-другому: "Россия делает сама".

Именно буквенное обозначение первой атомной бомбы дало название выставке: хотя аббревиатура "РДС-1" расшифровывалась как "реактивный двигатель специальный", разработчики и испытатели предпочитали расшифровать ее по-другому: "Россия делает сама".



Годовщину испытаний атомного заряда отметят не только открытием интерактивного экспоната. В 16.00 30 августа в фойе музея состоится встреча с разработчиком и испытателем бомбы Аркадием Бришем. Специалист с мировым именем, он участвовал более чем в 100 ядерных испытаниях. 29 августа 1949 года Бриш лично присутствовал в Семипалатинске на испытаниях первой атомной бомбы, разработкой которой сам же и занимался. О событиях того дня и истории создания ядерного оружия Аркадий Бриш расскажет как очевидец и один из самых авторитетных ученых-ядерщиков.

Фото: vk.com/event69595298

РДС-1 Создание бомбы РДС-1 имело огромное значение для мировой истории и стало одним из главных технических прорывов в истории России. Мощность бомбы составляла 22 килотонны, испытания прошли в степях западнее Семипалатинска. Бомбу установили в металлической башне высотой 37 метров. После взрыва на месте башни обнаружили воронку диаметром 3 метра и глубиной 1,5 метра. Взрывной волной были разрушены объекты в радиусе 5 километров от взрыва. Создание бомбы РДС-1 имело огромное значение для мировой истории и стало одним из главных технических прорывов в истории России. Мощность бомбы составляла 22 килотонны, испытания прошли в степях западнее Семипалатинска. Бомбу установили в металлической башне высотой 37 метров. После взрыва на месте башни обнаружили воронку диаметром 3 метра и глубиной 1,5 метра. Взрывной волной были разрушены объекты в радиусе 5 километров от взрыва. Макет РДС-1 является одним из самых знаменитых экспонатов Политехнического музея и уже находится в павильоне №26 на ВДНХ.

