Рисовать за час научат в "Политехе"

"Афиша": В Политехническом музее открылся курс рисования с NeoLucida

В Политехническом музее на базе Культурного центра ЗИЛ появился новый курс - рисование аппаратом NeoLucida, сообщает телеканал "Москва 24".

Аппарат, при помощи которого можно научиться рисовать за час, придумали в Чикагском институте искусств. За основу разработки профессор Голан Левин и его коллега Пабло Гарсиа взяли самую первую камеру-люсиду, созданную в 1807 году.

NeoLucida представляет собой призму на штативе, через которую можно увидеть очертания предмета и обвести его контуры. Рисовать учатся за одно занятие. Руководит процессом биолог и художник Александра Грозная, сообщили в Политехническом музее.

Посетителей ждут по субботам. Начало занятий в 16.00. Стоимость урока – 450 рублей.