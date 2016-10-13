Памятник "По дорогам войны" установят на Поклонной горе в 2017 году

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Монголия передала в дар Москве памятник "По дорогам войны", который планируют установить на Поклонной горе, сообщает ТАСС.

Монумент, выполненный из бронзы, изображает монгольских лошадей, тянущих фронтовое оружие по бездорожью. Московская сторона берет на себя проектирование постамента, обустройство фундамента и благоустройство территории.

Открытие памятника запланировано к следующей годовщине Дня Победы.

Также в столице появится памятник Майе Плисецкой. Его установят на улице Большая Дмитровка в сквере, названном в честь балерины. Скульптура представляет собой танцующую балерину, исполняющую роль Кармен.