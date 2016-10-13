Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2016, 18:36

Город

Памятник "По дорогам войны" установят на Поклонной горе в 2017 году

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Монголия передала в дар Москве памятник "По дорогам войны", который планируют установить на Поклонной горе, сообщает ТАСС.

Монумент, выполненный из бронзы, изображает монгольских лошадей, тянущих фронтовое оружие по бездорожью. Московская сторона берет на себя проектирование постамента, обустройство фундамента и благоустройство территории.

Открытие памятника запланировано к следующей годовщине Дня Победы.

Также в столице появится памятник Майе Плисецкой. Его установят на улице Большая Дмитровка в сквере, названном в честь балерины. Скульптура представляет собой танцующую балерину, исполняющую роль Кармен.

Поклонная гора ВОВ культурное наследие Монголия памятник

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика