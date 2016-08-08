Фестиваль SOЛOMA от m24.ru: мастер-классы, очередь к микрофону, танцы под дождем

7 августа в саду "Эрмитаж" прошел, без сомнения, главный фестиваль лета – SOЛOMA, придуманный и организованный m24.ru. И даже проливной дождь, гром и молнии не помешали выступить всем чтецам, поэтам, артистам и музыкантам.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Для сетевого издания m24.ru фестиваль SOЛOMA – это гораздо больше, чем просто организованное нами мероприятие. Хотя лето еще не закончилось, и мы не спешим подводить итоги, главный урожай года был собран именно вчера. Урожай свежей поэзии, классической прозы, новой музыки, а также танцев, улыбок, позитивных эмоций и отличного настроения.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Конечно, главным хэдлайнером вечера стал проливной дождь, который стартовал практически одновременно с акцией "Открытый микрофон" и не покидал зрителей и артистов до самого конца музыкальной программы. Его настойчивость и яркий репертуар сделали SOLOMA-2016 по-настоящему уникальной и запоминающейся для всех гостей без исключения.

Фестиваль #Солома Ждем наших! #летовгороде #августвека #жизньвцвете Фото опубликовано Анастасия Рулёва (@ruleva_) Авг 7 2016 в 10:29 PDT

[/html]Фестиваль начался с серии мастер-классов, которые проходили в разных зонах парка. Выпускница академии Большого театра и руководитель студии "Лик" Елизавета Клещеева провела занятие "Танец о Москве", в котором педагог объединила элементы классического танца и современного танца. В это же время в одной из ажурных беседок "Эрмитажа" художница Алена Тарабанова показывала участникам своего интерактивного класса, как работать с акварельными красками, создать впечатление утреннего тумана в пейзаже или изобразить отражение города в лужах после дождя.

[/html]В другом конце сада выпускник российской школы перкуссии SAMBATERIA Сергей Князев учил всех желающих играть на ударных инструментах. Этот мастер-класс затянулся дольше остальных: все дети, гулявшие в "Эрмитаже" воскресным вечером, слетелись на звуки барабанов и в экстазе продолжали эту звуковую какофонию до позднего вечера. Вернее до того момента, пока родители, испугавшись дождя, не разобрали их по домам.

Также в саду "Эрмитаж" было организовано несколько зон Book-Stations, где каждый мог совершенно бесплатно забрать любые понравившиеся книжки, чтобы почитать их здесь же, устроив пикник на газоне, сидя на скамейках или расположившись на специально подготовленных площадках с мягкими креслами.

Ровно в 17:00 на Главной сцене фестиваля стартовала акция "Открытый микрофон", в рамках которой каждый мог подняться на сцену и прочитать стихи собственного сочинения или любимую классику под аккомпанемент рояля, за которым сидел пианист-импровизатор Макс Мещеряков.

#sолома #м24#урожайм24 Фото опубликовано @slava_anikin Авг 7 2016 в 6:50 PDT

[/html]Еще задолго до начала к микрофону выстроилась большая очередь из чтецов, которая не иссякала до самого окончания проекта. Если бы не запланированные выступления музыкантов, "Открытый микрофон" мог бы продолжаться до глубокой ночи. В акции приняли участие юные победители и лауреаты конкурса чтецов "Живая классика" Даниил Викулин, Алексей Лямин, Карина Мануйлова и Анна Филиппова. На сцене Sоломы открывались настоящие таланты и будущие актеры.

Даже самые юные гости фестиваля SОЛОМА читают стихи в "Открытый микрофон" #урожайМ24 #soloma #sолома Видео опубликовано Москва 24 — m24.ru (@m24ru) Авг 7 2016 в 8:33 PDT

[/html]После "Открытого микрофона" началась музыкальная программа. Брасс-ансамбль солистов Большого театра России, группа ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова, world-music группа Shoo, джаз-фанк певица Саша Фрид, Young Adults – все выступали под проливным дождем, который не прекратился даже ради хедлайнеров Sоломы потясающих певиц GAYANA и Алена Тойминцева. Но ни музыкантов, ни зрителей этот природный катаклизм не напугал – все танцевали, пели, прятались от дождя под деревьями и были абсолютно счастливы.

Фото: m24.ru/Александр Авилов