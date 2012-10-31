Пять населенных пунктов остаются без света в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В Павлово-Посадском районе Подмосковья ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в пяти населенных пунктах: Улитинское, Уликино, Евсеево, Гора, Стемянникво, Назарьево.

Без света остаются 453 дома. В том числе две школы, ученики которых находятся на каникулах.

Восстановлением занимаются три аварийных бригады от Павлово-Посадской электросети, сообщается на сайте МЧС по Московской области.

Планируется, что подача электричества будет налажена к 14.00.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света осталются две деревени в Щелковском районе Подмосковья.