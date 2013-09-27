Названы самые спортивные города Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты назвали самые спортивные города Подмосковья. Больше всего жителей в процентном соотношении занимаются спортом в Жуковском, Ногинске, Химках, Реутове и Электростали.

Меньше всего жителей занимается спортом в Люберцах, Дзержинском, Лыткарино, Лосино-Петровском и Котельниках, сообщают эксперты корпорации "Мегаполис-Сервис".

На данный момент, как заявили эксперты, Московская область обеспечена спортивными объектами всего на 14,5 процентов от рекомендуемого норматива. В области строятся 50 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе 26 бассейнов, 17 спортивных залов и 7 катков.

В каждом из комплексов будут открыты детские школы по плаванию, баскетболу, волейболу, хоккею и фигурному катанию.

Более 30 процентов строящихся спортивных объектов появятся в 15-километровой зоне от МКАД.