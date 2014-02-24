В Подмосковье запустят новую систему межведомственного взаимодействия

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье заработает модернизированная система межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.

"Она позволит повысить надежность взаимодействия органов власти, обеспечить четкое исполнение требований законодательства по соблюдению сроков предоставления сведений, существенно снизит стоимость и сроки интеграции государственных информационных систем для предоставления гражданам качественного сервиса", - пояснил глава министерства Николай Никифоров.

Пилотным регионом станет Московская область, а в случае успеха проект распространят на всю страну. "Жители смогут оперативно получать уведомления, оплачивать их на сайте или в телефонном приложении "в один клик" банковскими картами. Это скажется и на платежной дисциплине", - сообщил он.

По словам Никифорова, многие граждане не платят штрафы только потому, что не получают уведомлений или не проживают по адресу регистрации.

Также в проекте примут участие ФНС, Росреестр и несколько субъектов России.