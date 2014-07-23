В Подмосковье могут построить приют для животных взамен сгоревшего

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В Московской области могут построить новый приют для бездомных животных взамен сгоревшего поблизости от Балашихи. С таким предложением выступил член Общественной палаты Московской области Олег Иванов.

"Мы не будем вмешиваться в то расследование, которое ведут правоохранительные органы, они сами примут все необходимые действия, чтобы найти и виновников трагедии. Общественная палата может только поднять вопрос о строительстве нового приюта", - приводит слова Иванова агентство ИТАР-ТАСС.

Чиновник отметил, что строительство питомников необходимо, а финансирование должно вестись из регионального бюджета. Так, в ходе работы над бюджетом следующего года члены Общественной палаты будут просить региональное правительство предусмотреть и необходимые средства для строительства приюта.

Напомним, пожар в питомнике в поселке Щитниково близ Балашихи произошел в ночь на 21 июля. Уточняется, что возгорание в одноэтажном деревянном строении произошло в три часа ночи. Когда на место прибыли первые расчеты спасателей, площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

По словам сторожа, которого эвакуировали из здания, внутри приюта остались около 100 кошек и порядка 50 собак разных пород. Как сообщила хозяйка приюта, многие животные больны и не могут сами передвигаться. Спасти удалось лишь нескольких из них. Также пожарные вынесли 10 клеток с кроликами и спасли одного хорька, дикого зайца и морскую свинку.

В качестве одной из версий пожара рассматривается поджог, однако, по словам хозяйки приюта, у нее не было конфликтов с местными жителями.