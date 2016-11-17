Елочка, гори: праздничные огни зажгут в 50 подмосковных парках одновременно

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Праздничную иллюминацию зажгут одновременно в пятидесяти парках Московской области 1 декабря. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Включение праздничной иллюминации пройдет в рамках акции "Зимний парк" и стартует в 18:00 в первый день декабря.

В предстоящем зимнем сезоне в Подмосковье планируется залить 41 каток с натуральным льдом и три – в Дубне, Наро-Фоминске и Люберцах – с искусственным, а также проложить 43 лыжные трассы разной протяженности общей длиной более 80 километров. Новые тюбинговые горки появятся в Люберцах, Красногорске, Ногинске, Михневе, Балашихе, Жуковском, Кашире, Подольске и Химках. Всего их будет 13. Разнообразные программы активного отдыха ждут посетителей 62 подмосковных парков культуры и отдыха.

На протяжении всего зимнего сезона будут работать 30 зимних кафе, а также 25 точек проката зимнего инвентаря.