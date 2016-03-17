В Подмосковье в 2017 году планируют начать разводить креветок и раков

Фото:m24/Михаил Сипко

В следующем году в Подмосковье начнется производство креветок и раков. Об этом сообщил в интервью

m24.ru министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

По его словам, в ближайшие три года в области планируется запустить девять хозяйств, специализирующихся на аквакультуре, общей мощностью 8,5 тысяч тонн. Помимо креветок и раков здесь планируют выращивать осетра, форель, тилапию. В результате производство рыбы в Московской области увеличится в два раза.

Собеседник m24.ru также отметил, что в Сергиево-Посадском районе заканчивается строительство хозяйства, которое будет выращивать осетровые породы рыб и производить икру. "Первая партия, думаю, будет уже в этом году", – сказал Дмитрий Степаненко.

Всего, по информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сейчас в регионе производством рыбы занимаются 14 рыбоводных организаций. В основном они производят карпов, толстолобиков, белых амуров, а также ценные породы рыб: форель и осетр. В прошлом году было произведено почти 4 тысячи тонн товарной рыбы, в том числе 319 тонн ценных пород. Кроме рыбы в Подмосковье выращивают виноградных улиток. "Этим занимается один фермер в Коломенском районе и поставляет в рестораны", – отметил Степаненко.

Первая улиточная ферма в Подмосковье появилась летом 2015 года. Моллюсков завезли из Крыма. Перед тем как попасть в ресторан, каждой виноградной улитке обеспечивают необходимый уход в течение восьми месяцев. Помимо определенного режима температуры и влажности, им требуется специальное питание. Примечательно, что их рацион состоит преимущественно из смеси мела и молотой крупы.

Рестораторы обратили внимание на отечественных улиток после того, как в России был ограничен ввоз ряда импортной продукции. После введения санкций предпринимателиобратили внимание на производство качественных сыров. Так, в Московской области бизнесмен Джулио Дзомпи открыл хозяйство, где делают пармезан, рикотту и мацареллу по итальянским рецептам. В Подмосковье также скоро начнется производство аналога легендарного кофе Kopi Luwak. Однако в процессе изготовления вместо пальмовых куниц будут использовать обычных свиней. Кофейные зерна должны пройти через желудочно-кишечный тракт животного, где они под воздействием ферментов приобретают особый вкус.

Полную версию интервью с Дмитрием Степаненко читайте здесь

Светлана Казанцева, Никита Щуренков, София Сарджвеладзе