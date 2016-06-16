Пользователи карт "Стрелка" оценят работу перевозчиков Подмосковья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье началась акция "Пассажирский контроль "Стрелки". Ее цель выявить и устранить причины отказов в приеме к оплате карт "Стрелка" транспортными компаниями Московской область, а также узнать о нелегальных перевозчиках в регионе, сообщает пресс-служба проекта "Стрелка"

Пользователям "Стрелки" предлагается фиксировать на фото- или видеокамеру транспортное средство, где отказались принимать карту к оплате или неверно информировали пассажиров о стоимости проезда.

Затем сообщение о нарушении с датой и временем проезда на маршруте и номером карты "Стрелка" нужно отправить на почту: kontrol@etkrf.ru или в социальные сети "Стрелки" и мессенджеры (тел. +7 (966)145-95-77).

Мероприятие продлится до 1 сентября 2016 года. Самые активные участники получат призы.

Сегодня карту "Стрелка" принимают во всех видах общественного транспорта Подмосковья. Владельцами "Стрелки" стали более 1,2 миллиона человек. По карте совершено более 145 миллионов поездок.