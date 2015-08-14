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Происшествия

14 августа 2015, 14:24

Неизвестные расстреляли трех мужчин в Подмосковье

Подмосковье криминал следствие нападение огнестрельное оружие мо

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В Пушкинском районе Московской области трое мужчин госпитализированы с огнестрельными и ножевыми ранениями, а также следами побоев. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент со стрельбой произошел около полуночи у станции Зеленоградская. Неизвестные лица на Mercedes заблокировали движение Opel Vectra, нанесли ножевые и огнестрельные ранения находящимся в ней трем молодым людям, после чего завладели транспортным средством и скрылись.

Пострадавшие были доставлены в больницу, а автомобиль спустя два часа найден на одной из соседних улиц. На месте инцидента были обнаружены две гильзы и бита. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Днем ранее в Подмосковье мужчина при ограблении придорожной лавки в деревне Степанщино нанес ножевые ранения двум продавщицам, одна из которых от полученных травм скончалась.

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После этого злоумышленник зашел в продуктовый магазин, где, угрожая пистолетом, связал продавца и 14-летнюю покупательницу. Затем он похитил из кассы 7 тысяч рублей и скрылся.

Вскоре мужчина объявился в здании "Почты России", связал начальника отделения почты и похитил из кассы 15 тысяч рублей и ювелирные украшения женщины.

Мужчину задержали в Москве возле станции метро "Кутузовская". При нем были обнаружены ювелирные украшения.

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