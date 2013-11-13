В Подмосковье объявлен траур по погибшим от взрыва газа

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области объявлен траур по погибшим от взрыва бытового газа в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района.

Постановлением губернатора Андрея Воробьева траурным днем стал четверг, 14 ноября. В регионе будут приспущены флаги, а теле- , радиокомпаниям рекомендовано воздержаться от увеселительных программ, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Напомним, трагедия, унесшая жизни семи человек, произошла утром 11 ноября в девятиэтажном жилом доме. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

В ноябре и декабре в Московской области спецслужбы проверят объекты повышенной опасности, а также жилые дома, чьи жители пользуются газовыми плитами.