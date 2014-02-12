Область выписала Мосгортрансу штрафы на 40 млн рублей - Михайлов

"Интервью": Евгений Михайлов - об автобусном сообщении с Подмосковьем

Сумма штрафов, выписанных Мосгортрансу за незаконные перевозки на территории Подмосковья, превысила 40 миллионов рублей, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, Мосгортанс штрафуют за отсутствие маршрутной карты. "За прошлую неделю мы получили более ста таких документов. Исходя из того, что нашу деятельность считают незаконной, при этом нам не определили порядок устранения данного нарушения, нам ничего не остается, кроме как прекратить данные перевозки как нарушающие законодательство Московской области до устранения причин", - отметил Михайлов.

Он пояснил, что маршруты, которые есть у Мосгортранса, теперь будут функционировать только в черте города Москвы. А те маршруты, которые идут по территории Московской области, просто не будут делать там остановки. "Автобусы будут проходить мимо людей, которые стоят на остановках и будут пытаться сесть в эти автобусы", - заявил Михайлов.

На сегодняшний день между Москвой и областью курсируют 74 маршрута, ежедневно ими пользуются более 260 тысяч пассажиров, около половины из которых - льготники.

Полную текстовую версию интервью читайте здесь.