11 ноября 2014, 03:51

Регионы

Проект по возведению детских площадок реализуется в Подмосковье

Фото: ТАСС /Юрий Смитюк/

Проект по возведению детских площадок реализуется в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".
Уже установлены девять детских стационарных площадок в следующих городах Московской области: Люберцы, Балашиха, Электросталь, Селятино, Чехов, Одинцово, Железнодорожный, Видное и Подольск.

Проект реализуется при содействии компании "Дикси", одной из крупнейших розничных сетей Подмосковья, а так же по инициативе покупателей и районных властей.

Ежегодно только данный ритейлер будет возводить не менее пяти площадок. Детские площадки встраиваются в городской или поселковый ландшафт в непосредственной близости от магазинов, и могут находиться как напротив входа в магазин, так рядом – во дворах жилых кварталов.

