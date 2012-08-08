В Жуковском пройдет авиапарад в честь 100-летия ВВС России

Международный авиационный праздник, посвященный 100-летию создания ВВС России, пройдет на аэродроме в Жуковском 11-12 августа. Сейчас летчики отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Участники воздушного парада слетаются со всей страны

Воздушный парад самолетов ВВС России состоится в Жуковском 11 и 12 августа. В течение восьми часов зрители смогут наблюдать за маневрами бомбардировщиков, истребителей и вертолетов, сообщает "Российская газета".

Масштабное событие пройдет в рамках Международного авиационного праздника, посвященного 100-летию ВВС России.

Авиационный парад начнется в 11 утра. Первыми стартуют шесть штурмовиков Су-25. Утром, днем и вечером в небо поднимется смешанная группа из 21 самолета, в числе которых Су-27, Су-25, Миг-29. Воздушные суда выстроятся в виде знаменательной цифры "100".

Организаторы мероприятия признаются, что проведение воздушного шоу – нелегкая задача. Дело в том, что в параде задействованы практически все самолеты отечественных военно-воздушных сил. Самолеты находятся на десяти аэродромах, расстояние между которыми составляет сотни километров.

Помимо выступления пилотажных групп из Кубинки, Чкаловска, Энгельса, будут задействованы самолеты с военных аэродромов Липецка, Клина, Твери, Тамбова.

В параде примут участие зарубежные гости: авиагруппы из Великобритании, Италии, Латвии, Польши, Турции, Франции, США, Израиля.

Также в праздничные дни организаторы планируют демонстрацию наземной авиационной техники и вооружения ВВС России.

Добавим, что 6 августа некоторые жители Москвы, не знающие о предстоящем событии, были встревожены пролетавшими над городом истребителями. Самолеты направлялись в Жуковский для подготовки к авиационному празднику. По сообщению наших читателей, над Южным округом пролетело 7 истребителей, а в районе улицы Кантемировская – 3.