Лес и водоем увеличивают стоимость загородной недвижимости на 10-15%

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Наличие леса или водоема увеличивает стоимость недвижимости в Подмосковье в среднем на 10-15 процентов. Самые популярные предложения загородного формата - тематические или те, что расположены в природоохранной зоне.

Мест у водоемов в Подмосковье немного, поэтому застройщики создают искусственные озера или облагораживают естественные.

При этом затраты на благоустройство общественной зоны, приносят большую прибыль, чем возведение дополнительных квадратных метров жилья, отмечают специалисты аналитического центра "Инком-недвижимость".

"Самое дорогое в такой затее - не деньги как таковые, а сама земля, которую можно было бы отдать под строительство", - отметил руководитель офиса "Сретенское" департамента загородной недвижимости компании Антон Архипов.