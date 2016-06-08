В Подмосковье будут выявлять должников "Мобильным поиском"

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В Подмосковье судебные приставы начнут розыскивать должников с помощью новой системы "Мобильный поиск", сообщает ТАСС.

Для того, чтобы узнать, есть ли у владельца автомобиля задолженность, судебному приставу достаточно поднести гаджет с установленным на нем приложением к машине и отсканировать ее номер. Устройство выдаст информацию о владельце, есть ли задолженность и какова ее сумма.

Если сканер не может распознать номер машины, судебный пристав вбивает его вручную и получает искомый результат. Программа должна показывать все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем от штрафов ГИБДД до алиментов.

После выявления должника, судебные приставы ждут его появления у машины. Затем они могут либо взыскать с владельца задолженность на месте, вручить ему квитанцию для оплаты долга либо наложить арест на его имущество.

Так, в ходе рейда на парковке у одного из крупных торговых центров Красногорска судебные приставы на несколько часов выявили троих автовладельцев, которые оказались должниками по исполнительным производствам, в том числе по штрафам, наложенным ГИБДД.

Все они вызваны на прием к судебному приставу-исполнителю.