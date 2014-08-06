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Происшествия

06 августа 2014, 13:17

"Уличный маньяк" из Ступина пойдет под суд за 6 нападений на женщин

Подмосковье следствие уголовные дела разбойные нападения суды мо насильники

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего Сергея Онишкевича, обвиняемого в серии нападений и изнасилований, сообщает в среду, 6 августа, пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 28 августа 2012 года в Ступине на улице Чайковского была обнаружена в бессознательном состоянии и с множественными раненями сотрудница следственного комитета.

Около 00.30 женщина покинула здание офиса и пешком направилась к месту своего жительства. По версии следствия, на улице на нее напал Онишкевич.

В ходе следствия была установлена причастность обвиняемого к совершению ряда аналогичных преступлений. Всего, по данным ведомства, Онишкевич совершил 6 нападений на женщин с целью хищения их имущества. Во всех случаях мужчина действовал по одной схеме - нападал на возвращающихся домой поздно вечером женщин, избивал их до потери сознания, а затем похищал имущество.

Добавим, что следствием установлена причастность Онишкевича к совершению нескольких изнасилований своих жертв. Несмотря на отрицание обвиняемым, его вина подтверждается заключением судебной экспертизы.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, для рассмотрения по существу.

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