"Уличный маньяк" из Ступина пойдет под суд за 6 нападений на женщин

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Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего Сергея Онишкевича, обвиняемого в серии нападений и изнасилований, сообщает в среду, 6 августа, пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 28 августа 2012 года в Ступине на улице Чайковского была обнаружена в бессознательном состоянии и с множественными раненями сотрудница следственного комитета.

Около 00.30 женщина покинула здание офиса и пешком направилась к месту своего жительства. По версии следствия, на улице на нее напал Онишкевич.

В ходе следствия была установлена причастность обвиняемого к совершению ряда аналогичных преступлений. Всего, по данным ведомства, Онишкевич совершил 6 нападений на женщин с целью хищения их имущества. Во всех случаях мужчина действовал по одной схеме - нападал на возвращающихся домой поздно вечером женщин, избивал их до потери сознания, а затем похищал имущество.

Добавим, что следствием установлена причастность Онишкевича к совершению нескольких изнасилований своих жертв. Несмотря на отрицание обвиняемым, его вина подтверждается заключением судебной экспертизы.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, для рассмотрения по существу.

Ранее M24.ru сообщало, что серийный насильник, нападавший на женщин в Северном и Южном Бутове, приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

Мужчина, работая дворником в Южном Бутове, с августа по ноябрь 2012 года неоднократно нападал на девушек и женщин. В частности, жертвами насильника стали 14-летняя девочка, беременная женщина, а также женщина, которая в момент нападения гуляла с ребенком в коляске.

Чтобы его не изобличили, Зарипов нападал на потерпевших сзади в безлюдных местах вблизи лесопарковых зон и завязывал им глаза. В качестве орудий преступления он использовал бытовые ножи и осколок бутылки.

Судебная коллегия Мосгорсуда оставила приговор Зюзинского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу осужденного - без удовлетворения.