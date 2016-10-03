Пронесшему российский флаг на Паралимпиаде белорусу подарили квартиру

Андрею Фомочкину, представителю делегации сборной Белоруссии, поднявшему российский флаг во время церемонии открытия Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, подарили квартиру в Подмосковье, сообщает телеканал "Москва 24".

Подарок паралимпийцу сделал президент группы компаний "Сапсан" Сергей Шмаков, который вручил представителю Белоруссии ключи от квартиры в Солнечногорском районе Подмосковья.

"Андрей, я хочу вручить тебе ключи от квартиры около Москвы в знак благодарности за твой поступок. Это фантастический поступок, спасибо тебе", – заявил Шмаков.

По словам Фомочкина, он благодарен за квартиру, но переезжать в Россию пока не собирается. Развернуть российский флаг на церемонии открытия Фомочкин решил в знак поддержки отстраненной сборной России, которая в соревнованиях на Паралимпиаде участия не принимала.