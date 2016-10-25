"Почта России" выпустила в обращение марку ко Дню таможенника

Фото: пресс-служба ФГУП "Почта России"

"Почта России" выпустила в обращение марку к 25-летию Федеральной таможенной службы, сообщили в пресс-службе компании. На почтовой марке изображены здание и эмблема Федеральной таможенной службы.

Марка размером 50х37 миллиметров выпущена номиналом 24 рубля. Всего издано 300 тысяч экземпляров. Как отметили в "Почте России", марки, погашенные в день выпуска, приобретают дополнительную ценность для филателистов. Оттиск гашения первого дня в течение трех дней можно поставить в отделении Почты России на Мясницкой улице, 26.

Также в почтовое обращение поступили четыре карточки, посвященные государственным деятелям таможенной службы. Каждая издана тиражом по 13 тысяч экземпляров.

Выпуск почтовых карточек посвящен Иоганну Эрнсту Миниху, который с 1764 года являлся членом таможенной комиссии и главным директором таможенных сборов страны и Афанасию Лаврентьевичу Ордин-Нащокину, составившему Новоторговый Устав 1667 года. А также Александру Романовичу Воронцову, который разработал в конце 18 века общий тариф для всех портовых и пограничных таможен Российской империи и Егору Францевичу Канкрину, принявшему непосредственное участие в разработке Таможенного тарифа 1822 года.

ФТС России – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий таможенный контроль, реализующий меры тарифного и нетарифного регулирования. Деятельность Федеральной таможенной службы также направлена на выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, боеприпасов и взрывчатых веществ, редких видов флоры и фауны.

