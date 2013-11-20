Письма в Ясеневе сожгли с ведома главы соседнего почтового отделения

"Почта России" обнаружила виновного в сжигании писем в Ясеневе

"Почта России" нашла виновного в сжигании писем в районе Ясенево на юго-западе столицы, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, на этой неделе на окраине Битцевского парка местная жительница обнаружила два полусожженных мешка с маркировкой "Почты России". В них сохранились лишь несколько опаленных, разорванных пополам конвертов с письмами. На некоторых конвертах можно было прочесть адрес и номера почтовых отделений, в частности расположенного неподалеку 535-го.

Оказалось, что выбросить невостребованную корреспонденцию распорядилась руководитель отделения "Почты России". В компании заявили, что передадут все собранные материалы в полицию.

Подобный случай в Москве произошел в декабре 2012 года - тогда письма со штемпелем 535-го отделения были разбросаны по району. Местные жители несколько дней доставали их из сугробов и просили журналистов разобраться в ситуации. Тогда на почту вернули больше сотни выброшенных конвертов. Виновные сотрудники этого отделения были уволены.