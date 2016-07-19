Почта России выпустила четыре марки из серии "Госнаграды"

Фото: pochta.ru

Почта России выпустила в оборот четыре марки из серии "Государственные награды", сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.

На марках изображены ордена "За военные заслуги", "За морские заслуги", "Родительская слава" и орден Почета. Номинал – 25 рублей, марки изданы тиражом по 245 тысяч экземпляров каждая.

Орденом "За военные заслуги" награждаются офицеры за образцовое исполнение служебных обязанностей и работники оборонно-промышленного комплекса.

"За морские заслуги" получают за заслуги в области изучения Мирового океана в интересах обороноспособности страны и за организованные и проведенные военно-морские учения и маневры.

Орден Почета присваивают за достижение высоких показателей в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, связи, энергетике и на транспорте.

Орден "Родительская слава" получают родители или воспитатели семерых и более детей.

Дополнительно почта выпустила конверты первого дня и штемпель специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга. Оттиск можно поставить в течение трех дней в отделениях на Мясницкой улице в Москве и на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге.

Ранее в серии "Государственные награды" вышли марки с изображением: