"Почта" перевела центр обработки международных сообщений во Внуково

Фото: ИТАР-ТАСС

15 мая центр обработки международных сообщений "Почты России" был переведен во Внуково. Работа в центре будет идти в круглосуточном режиме, туда прикомандируют дополнительный персонал "Почты России" и ФТС.

Об этом во время совещания у зампреда правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича сообщил руководитель предприятия Дмитрий Страшнов.

Кроме того, он предложил использовать для обработки отправлений из-за рубежа площади Прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале на период ликвидации последствий пожара.

Напомним, 13 мая в здании "Почты России" на юге Москвы произошел пожар. В филиале компании по адресу Варшавское шоссе, дом 37 загорелись мешки с корреспонденцией.