"Почта России" и таможня договорились о разборе посылок в аэропортах

"Почта России" и таможня увеличат скорость международных отправлений

"Почта России" и Федеральная таможенная служба сумели договориться о разборе посылок, застрявших в столичных аэропортах. В пункте досмотра почтовых отправлений откроют новое рабочее место для проверки писем с товарными вложениями.

Эта мера позволит на увеличить количество обработанных писем на 25% - почти до 40 тысяч в сутки, сообщает пресс-служба "Почты России".

Кроме того, почтовики и таможенники сумели договориться о переводе брянского пункта досмотра корреспонденции на круглосуточный режим работы, что позволит вдвое увеличить выпуск почты из-за рубежа.



Внуковский узел досмотра корреспонденции также собрались переводить на круглосуточный режим работы, однако ФТС заявила, что не располагает необходимым количеством таможенников.

Почтовики планируют в течение 15 дней разобраться с накопившимися в пунктах приема корреспонденции посылками.

"Почта России" планирует открыть новый центр обработки почты - "Прижелезнодорожный почтамт" при Казанском вокзале. Соответствующий приказ уже находится на регистрации в Министерстве юстиции России. Новое отделение будет обрабатывать от 160 до 220 тысяч посылок ежемесячно.