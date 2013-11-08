"Почта России" пообещала доставить новогодние посылки вовремя

"Почта России" обещает доставить новогодние посылки вовремя

Руководство "Почты России" пообещало, что в этом году у россиян не будет задержек с новогодними посылками. В компании сменят стратегию развития, новую программу обнародуют к концу ноября.

Государственную компанию приватизируют, список услуг, которые предоставляет "Почта России" своим клиентам, расширят, а зарплата сотрудникам будет увеличена, сообщает телеканал "Москва 24".

"Почта России" в скором времени откроет новый центр обработки международных отправлений в аэропорту Внуково. Эта мера, уверены в компании, разгрузит работающие терминалы и уменьшит время на доставку почтовых отправлений адресатам.

Напомним, в течение этого года "Почту России" неоднократно штрафовали за медленную доставку корреспонденции получателям.

Так, в апреле на местах международного почтового обмена скопилось около 500 тонн почтовых отправлений из-за рубежа, в основном - покупки россиян в интернет-магазинах. В компании причиной коллапса назвали недостаточное количество сотрудников таможни на пунктах разбора корреспонденции.