Сегодня в СМИ: опасные НКО и антимонопольные проверки

Фото: m24.ru

Следствие усомнилось в основной версии убийства Немцова

Допрос очередного свидетеля по делу об убийстве Бориса Немцова поставил под сомнение основную версию следствия о том, что политика застрелили за призывы публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, пишет "Коммерсантъ".

Менеджер автосалона рассказал, что подозреваемый в убийстве Заур Дадаев купил у него автомобиль ZAZ Chance почти за три месяца да теракта в редакции Charlie Hebdo.

Томографы простаивают без дела

Данные Росздравнадзора свидетельствуют: дорогая медицинская техника, в частности томографы, используется в системе обязательного медицинского страхования в несколько раз менее активно, чем в странах Европы и частных клиниках России, сообщает "Коммерсантъ".

Эксперты считают, что все дело в недостаточном финансировании бесплатной медицины и нехватке квалифицированных кадров, а в Министерстве здравоохранения признают, что томографы недостаточно широко используются.

Блогеров обяжут соблюдать "день тишины" перед выборами

"Блогерам-трехтысячникам", включенным в реестр Роскомнадзора, придется соблюдать запреты, предусмотренные законодательством о выборах, передают "Ведомости".

Популярных блогеров обяжут соблюдать "день тишины" перед выборами и порядок информирования избирателей, установленный законом.

Конституционный суд занялся антимонопольщиками

Конституционный суд занялся антимонопольщиками. В своем определении он указал, что проведение внеплановых проверок допустимо только в пределах определенного предмета конкретной проверки, пишет "Российская газета".

Вердикт суда означает также, что право антимонопольного органа на получение информации не означает произвольный характер действий должностных лиц при подаче запроса.

Премиальные офисы потеряли популярность

В нынешний кризис весьма сильно упали ставки аренды премиальных офисов в столице. В этом году они снизятся на 25 процентов и достигнут минимального значения за последние десять лет, прогнозируют аналитики, сообщает "РБК daily".

На восстановление рынка уйдет до пяти лет, что свидетельствует: в этом году ситуация на рынке премиальных офисов хуже, чем в кризис 2009 года.

Россияне не должны отвечать за банковские долги своих родственников

В России предлагают вычеркнуть имущество родственников обанкротившегося банковского заемщика из списка собственности, которая должна быть распродана для погашения его долгов. Это защитит родителей, детей и супругов должников от претензий банков, пишет "Российская газета".

В законе о банкротстве не было гарантий того, что на улице не останутся родители, дети и супруги должников. Теперь такие поправки предлагают закрепить законодательно.

"Сколково" заплатит американцам

Трехлетний контракт между Массачусетским технологическим институтом, фондом "Сколково" и Сколковским институтом науки и технологий продлят еще на три года, сообщает "РБК daily"..

Американский институт получает деньги из федерального бюджета за помощь в создании "Сколтеха".

"Почта России" не признает граждан из-за конфликта с "Ростелекомом"

"Почта России" приостановила активацию учетных записей граждан на портале Gosuslugi.ru, которая позволяет уплатить налоги, госпошлины и задолженность перед судебными приставами, передает "Коммерсантъ".

Это произошло из-за спора "Почты России" с "Ростелекомом" о новых тарифах на оказание таких услуг. В результате воспользоваться ими теперь можно лишь в пяти почтовых офисах столицы.

Обнаружены 12 новых "вредных" НКО

Совет Федерации насчитал в России 12 некоммерческих иностранных организаций, занимающихся "антироссийской активностью". В список попали Фонд Сороса, Freedom House и Крымская полевая миссия по правам человека, пишет "Коммерсантъ".

Несмотря на включение в список организаций, сенаторы не смогли пояснить, как эти структуры вмешиваются во внутреннюю политику России.