Почта России запустила сервис для интернет-магазинов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Почта России запустила онлайн-сервис для интернет-магазинов. Как сообщает пресс-служба предприятия, в планах создание полноценной платформы, которая ляжет в основу принципиально нового подхода к взаимодействию Почты России с интернет-ритейлерами.

Сервис otpravka.pochta.ru позволяет удобно и быстро подготавливать к отправке партии посылок. С его помощью можно не только рассчитать стоимости пересылки, но и сформировать все необходимые документы и бланки.

"Помимо привлекательной линейки продуктов и развития инфраструктуры мы также создаем для интернет-магазинов удобные инструменты взаимодействия с Почтой России, максимально переводим их в онлайн-формат. Это позволяет исключить бюрократию и сделать работу с Почтой комфортной, функциональной и технологически современной, а также свести к минимуму время присутствия клиентов в почтовых отделениях", – сообщил заместитель генерального директора Почты России по развитию госуслуг и новых продуктов Родион Шишков.

Информация о заказах загружается вручную или из системы магазина, адрес доставки проверяется автоматически, а также подбираются корректные почтовые индексы. Сервис сразу сообщает трек-номер отправления. Пользователю остается только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема.

Воспользоваться сервисом могут корпоративные клиенты из Москвы с действующим договором на отправку посылок.

Получить доступ к сервису можно, зарегистрировавшись на портале otpravka.pochta.ru и подав заявку на подключение.

Напомним, в сентябре прошлого года Почта России запустила принципиально новый сайт с электронными сервисами. С их помощью можно не выходя из дома рассчитать стоимость услуг, заказать курьерскую доставку отправлений и заранее заполнить почтовые бланки.

Пользователи также могут оперативно отслеживать свои письма и посылки с помощью онлайн-трекинга, но и автоматически получать уведомления об изменении их статуса непосредственно в личный кабинет, где можно сохранять все номера отправлений.